3千高粱酒瓶 打造盤山新面貌
金門青年翁紹輝和團隊以金門獨有的高粱意象，以近3000個酒瓶打造「盤山酒牆」，為社區注入新生命，盼能活絡社區，縣長陳福海對這項創意讚譽有加。
畢業於成功大學都市計畫研究所的翁紹輝認為，閩南建築的美就在於牆面的紋理，一旦彩繪，就永遠無法復原；因此，他不太認同近年台灣競相以彩繪方式再造村落的做法。
去年，翁紹輝與團隊打破舊思維，選擇在聚落裡的廢棄排水溝裡彩繪並野餐，創造新話題，讓不少民眾和遊客驚豔；今年他則是以金門島嶼村落發展協會理事長身分，和夥伴以「盤山酒牆，獅躍金門」，再造社區。
翁紹輝說，金門高粱酒很「強」、很厲害，他與團隊希望能在盤山打造融合產業與傳統元素如風獅爺的意象，「盤山酒牆」的構想隱然成形。但這個構想，直到金門大學都市計畫景觀學系5名學生到協會實習，才有機會落實。
協會向縣府建設處提案，在社區髒亂點或節點形塑重要景點，確立了「盤山酒牆」。他們利用2個月企劃設計，在別處彩繪瓶子後，再到現場堆疊陳列，總計共用了2900多個酒瓶，全長5公尺。酒瓶是在回收廠購買，花費近1萬元；再請人灌水泥，又花了約9萬多元。
完工後的盤山酒牆，1/3牆面是紅白相間的「金門」兩個大字、2/3是藍紅色的風獅爺。翁紹輝說，盤山沒有風獅爺，這道牆不祇是裝置藝術，也可配合活動做不同使用。例如協會最近舉辦祈福活動，民眾在酒牆背面的祈福卡上寫下心願；這些卡片黏在酒瓶蓋上，寫好後，把卡片拴回酒瓶。
祈福籤上寫著「謝謝老師教我們打羽球」、「願與我家寶貝王苡惠走過許多年頭」、「祝大家每天快快樂樂平安平安」，還有人寫著「希望調回金門」字樣。
翁紹輝期盼酒牆能活絡社區，讓社區有全新面貌，使這裡不再是個老舊的城區。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。