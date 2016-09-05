3千高粱酒瓶 打造盤山新面貌

金門青年翁紹輝和團隊以金門獨有的高粱意象，以近3000個酒瓶打造「盤山酒牆」，為社區注入新生命，盼能活絡社區，縣長陳福海對這項創意讚譽有加。

畢業於成功大學都市計畫研究所的翁紹輝認為，閩南建築的美就在於牆面的紋理，一旦彩繪，就永遠無法復原；因此，他不太認同近年台灣競相以彩繪方式再造村落的做法。

去年，翁紹輝與團隊打破舊思維，選擇在聚落裡的廢棄排水溝裡彩繪並野餐，創造新話題，讓不少民眾和遊客驚豔；今年他則是以金門島嶼村落發展協會理事長身分，和夥伴以「盤山酒牆，獅躍金門」，再造社區。

翁紹輝說，金門高粱酒很「強」、很厲害，他與團隊希望能在盤山打造融合產業與傳統元素如風獅爺的意象，「盤山酒牆」的構想隱然成形。但這個構想，直到金門大學都市計畫景觀學系5名學生到協會實習，才有機會落實。

協會向縣府建設處提案，在社區髒亂點或節點形塑重要景點，確立了「盤山酒牆」。他們利用2個月企劃設計，在別處彩繪瓶子後，再到現場堆疊陳列，總計共用了2900多個酒瓶，全長5公尺。酒瓶是在回收廠購買，花費近1萬元；再請人灌水泥，又花了約9萬多元。

完工後的盤山酒牆，1/3牆面是紅白相間的「金門」兩個大字、2/3是藍紅色的風獅爺。翁紹輝說，盤山沒有風獅爺，這道牆不祇是裝置藝術，也可配合活動做不同使用。例如協會最近舉辦祈福活動，民眾在酒牆背面的祈福卡上寫下心願；這些卡片黏在酒瓶蓋上，寫好後，把卡片拴回酒瓶。

祈福籤上寫著「謝謝老師教我們打羽球」、「願與我家寶貝王苡惠走過許多年頭」、「祝大家每天快快樂樂平安平安」，還有人寫著「希望調回金門」字樣。

翁紹輝期盼酒牆能活絡社區，讓社區有全新面貌，使這裡不再是個老舊的城區。1050905

(中央社)