休假被CALL回 海巡隊員潛水2分鐘竟溺斃
今天上午10時許，基隆海巡隊發生海巡隊員溺斃意外，1名原本在休假待命的海巡隊員吳逸弘，卻因為要撿拾廠商檢修所掉入海裡的零件，因而被隊部召回，豈料吳員著裝潛入海底後，過了2分鐘竟浮在海面上，隊員趕緊將吳員送往醫院急救，卻已回天乏術。
基隆海巡隊表示，今天廠商人員前往隊部維修船艦上的雷達系統，不過在維修期間廠商不慎掉落零件在海中，而這項零件價值不斐，因為該艦輪機長吳逸弘擁有潛水執照，所以隊部將吳員召回，而吳員在早上10時許著裝後，立即投入海中尋找零件。
但吳員僅入海2分鐘，在旁戒護的隊員就看見他的雙腳浮在海面上，隊員呼喚他卻沒有反應，隊員趕緊以鉤人索將吳員撈回岸邊，緊急施予CPR並撥打119報案，之後吳員被送往三軍總醫院基隆分院急救，依舊宣告不治。
吳員家屬聽聞噩耗後趕赴醫院，並透露他育有兩個年幼的小孩，並指吳員平時身體狀況良好，質疑為何短短兩分鐘的海潛就讓吳員喪命？目前檢警朝身體狀況及潛水器材故障等兩方面偵辦，而真正死因仍待檢方相驗才能確認。
(中時)
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