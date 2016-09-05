今天是脊髓損傷日 脊傷第一原因是車禍(本報資料照片)

今天(9月5日)是脊髓損傷日，全球年增25萬至50萬名脊髓損傷者，國際脊損協會訂定國際脊髓損傷日精神，呼籲「脊髓損傷不可逆，凡事小心擺第一」。

國際脊髓協會(ISCoS)將每年9月5日定為脊髓損傷日（SCI-Day），今年在台灣、北京、香港的脊髓損傷團體攜手合作，希望不論哪個地區、城市、國家，有志於脊損預防宣導的組織，都能一起組成聯盟進行倡導。

除了9月5日是脊髓損傷日，更進一步將每年九月擴大延伸為「脊髓損傷月」，設計一系列倡導脊髓損傷預防及關注脊髓損傷者及其家屬的活動，台灣在5日由台北榮總神經醫學中心主治醫師杜宗熹公布最新脊損健保資料庫研究相關數據外，提醒民眾預防脊傷；24日將在桃園石門水庫舉行「礙的力量」公益健走活動，號召大家一起關心脊髓損傷，小心預防。

2014年WHO報告指出，全球每年新增25萬到50萬脊髓損傷者，大部份導致傷害的因素是可預防的，如車禍、跌倒、暴力行為，而家庭有脊損者的經濟支出，甚至高於失智症、肌肉硬化或腦性麻痺。

國際脊髓協會主張｢預防就是最好的治療」(Prevention is Cure)。杜宗熹公布台灣本土研究發現，造成脊傷第一高原因是車禍；從兒童期進入青少年期時是脊傷的高風險期，從10-14歲的年層開始顯著攀升，特別是進入15-19歲，脊傷發生率是20倍。

脊髓損傷月活動是為了呼籲大眾注意安全，重視脊傷預防，知名脊髓損傷者鋼鐵人醫師許超彥現身說法，分享自己因滑雪意外後造成的身心靈影響。北京新生命養老助殘服務中心帶領傷友及家人參觀北京動物園海洋館；香港路向四肢傷殘人士協會在香港六個地區同步進行脊髓損傷嘉年華，並首度進入校園以真人圖書館方式進行生命教育宣導。

鋼鐵人醫生許超彥現身說法(本報資料照片)

脊髓損傷基金會董事長林進興宣布，24日將在石門水庫舉辦千人「礙的力量公益健走活動」，請大家支持參與，讓啟動元年的脊髓損傷日更具意義，保護自己也關愛家人，在各城市串連合作下，希望提高各地民眾對傷友的關懷，也更重視環境的安全與友善。

(中時電子報)