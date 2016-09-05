印尼總統特使訪台 聚焦經貿教育合作
印尼總統佐科威特使翁俊民率團訪台，與台灣洽談新南向合作項目。包括貿易，投資，醫療，醫學教育及交換學生等。
印尼總統佐科威上任後，指定印尼國信集團主席翁俊民擔任總統對台特使。
中華民國駐印尼代表張良任表示，翁俊民此行將與台灣討論貿易，投資，醫療，醫學教育交換學生等。
其中，醫學教育交流包括討論印尼國立加札馬達大學（Gadjah Mada University）與台大醫學院簽署合作備忘錄。
翁俊民1989年創立國信銀行，亞洲金融風暴時，逢低買下3棟印尼市中心辦公大樓，事業一飛沖天，至今集團業務遍及銀行、地產、醫院、免稅店、媒體。2014年「富比世」（Forbes）印尼富豪排行榜上，翁俊民排名第11。
今年64歲的翁俊民出身印尼第二大城泗水，新加坡南洋大學畢業的他華語流利，在印尼華人社群地位舉足輕重。1050905
(中央社)
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