躲G20 數萬杭州人去安徽遊黃山

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為確保20國集團（G20）杭州峰會安全，中國大陸部份外地景區同步提供杭州民眾免費優待，以疏解城內人群。黃山景區2日就湧入4.9萬名遊客，其中杭州民眾就占4.2萬餘人。

具安徽官方背景的中安在線報導，根據黃山風景區管理委員會資料，2日自開園至下午4時止，進入黃山風景區的遊客就有4萬9009人，其中享有免費優待的杭州遊客達4萬2626人。

以此計算，2日進入黃山風景區的遊客中，杭州遊客比重就高達87%。而1日進入黃山風景區的杭州遊客為2萬7781人，2日就較1日大增53.4%。

由於黃山風景區遊客最高承載量為5萬人，2日當天從景區門口搭載遊客上山的接駁車「新國線」，就已停止售票。

G20峰會在杭州舉行，大陸部份景區一同向杭州民眾提供免費或優惠入場措施，藉此吸引杭州民眾出城觀光，藉疏解人群達到保安效果。其中，黃山市官方提供的方案最受杭州民眾青睞。

黃山市的優惠方案是，9月1日至7日，凡杭州市民、在杭州市各大專院校學生、持杭州市居住證的外地工作人員，就可免費遊覽黃山全市55個A級以上景區。

1日優惠啟動首日，黃山市各景區共湧入遊客14.58萬人，杭州遊客即占10.23萬人。其中，進入黃山風景區的杭州遊客有2萬7781人。1050905

(中央社)