人權議題 杜特蒂怒嗆：不必向美國說明

菲律賓總統杜特蒂今天表示，菲律賓是主權獨立的國家，他不會在東協峰會上就外界質疑的人權議題向任何人作解釋。他明顯是在向美國總統歐巴馬嗆聲。

杜特蒂下午從納卯市啟程前往寮國永珍，出席東南亞國家協會領袖峰會暨相關峰會。在行前記者會上，有媒體詢問是否已準備好與其他國家領袖溝通「法外處決」議題，惹惱杜特蒂。

根據「馬拉坎南宮廣播暨電視機構」（RTVM）公布的影片，杜特蒂臉色鐵青地回答，「法外處決？我要跟誰報告？誰要問我這個問題？」

杜特蒂說，「菲律賓不是任何國家的附庸國，我們早就不是美國的殖民地。」

美國白宮發言人厄尼思特（Josh Earnest）日前表示，美國總統歐巴馬將在峰會上「毫不保留地」就菲國人權議題，向杜特蒂表達關切。

菲律賓政府正強力掃毒，根據警方數據，7月1日至9月4日期間，至少1011名毒嫌因拒捕被警方擊斃，另有1805人被不明人士私下處決，人權組織抨擊掃毒方式血腥，聯合國與美國等方面也表示關切。

杜特蒂語鋒一轉，怒斥國內部分報刊的專欄作家是「美國走狗」，並稱美國在占領菲律賓時期，在鎮壓南部穆斯林「莫洛人」時殺死60萬人，美國迄今並未道歉，「要不要我拿歷史文件給他們看？」

他強調，「我不必對任何國家負責，除了菲律賓人民以外，我沒有別的主人。」

杜特蒂激動地說，「掃毒行動會繼續，很多人會被殺，直到最後1個毒販被抬走為止，我不在乎別人怎麼看我的行為。」

這將是杜特蒂首次出席國際會議，他與其他國家的領導人將如何互動，引起外界關注。1050905

(中央社)