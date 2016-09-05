港立法會直選後 學者：凸顯走向兩極
香港立法會選舉地方直選結果陸續揭曉中，學者分析，本次選舉結果呈現大規模的世代交替，而強調香港本土認同的激進聲音正在加大中，香港社會政治走向兩極化。
香港新一屆立法會地方直選結果出爐，較親中的建制派獲得16席，泛民主派連同本土派奪得19席，較上屆增加1席，保有1/3的議席，對重大議案擁有否決權。
本屆議會共選出70個議席，其中35席由地方直選，另外30席由代表行業利益的功能組別產生，剩下5席由所謂的「超級區議會」產生。
這場選舉是香港2014年「占中」運動後首次的大型選舉，對觀測香港政治情勢走向有指標作用。
研究兩岸及香港政經局勢的淡江大學中國大陸研究所副教授張五岳向中央社記者表示，這次選舉有幾個值得觀察的面向：
一、投票率創新高，初估有58%，顯示建制派和泛民派等都在動員。此外，有別於早期對政治的冷漠，香港民眾近年從行政長官普選議題、占中大遊行以來，已普遍加強對政治的參與。
二、建制派與非建制派（包括泛民派與本土派）的整體議席比例與上屆相比沒有大改變，但是非建制派的結構有重大改變。「占中」運動之後才成立的一些本土組織，首次參選即奪得6席，其中更包括「票王」朱凱迪，擠壓了泛民派的席次。
三、年輕人在本次選舉中出頭，無論是哪個陣營，都出現大規模世代交替。例如本土派的羅冠聰僅23歲，最高票的朱凱迪39歲；多名資深議員則敗選，如工黨的李卓人和民主民生協進會的馮檢基。
四、未來香港政治與社會仍走向兩極。香港本土認同的激進聲音正在加大中。
張五岳表示，年輕人能高票當選也反映香港社會兩極化，因為對現狀不滿者比較會投票給主張民主自決的新興政治團體。
他說，今天的選舉結果顯示，明年香港社會對於行政長官選舉的相關爭議和政治僵局仍很難打破。1050905
(中央社)
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