王金平讚是好人選 田弘茂致電感謝
前外交部長田弘茂接任海基會董事長後，國民黨立委、前立法院長王金平上周曾公開稱讚田弘茂是好人選，據了解，田弘茂辦公室今致電王金平辦公室，表達感謝之意。
王金平2日曾表示，田弘茂是非常好的人選，總統蔡英文才會請田弘茂擔任海基會董事長，他非常樂觀其成，祝福田弘茂為兩岸帶來穩定和平。
據了解，田弘茂辦公室今天致電王金平辦公室，對王金平的祝福表示感謝。
此外，據了解，王金平與田弘茂兩人都會與民眾日報的友人定期聚會，因此不時會在聚會中碰面，而12日就有一場聚餐，兩人有機會在餐敘中相遇。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。