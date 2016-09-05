王金平讚是好人選 田弘茂致電感謝

前外交部長田弘茂接任海基會董事長後，國民黨立委、前立法院長王金平上周曾公開稱讚田弘茂是好人選，據了解，田弘茂辦公室今致電王金平辦公室，表達感謝之意。

王金平2日曾表示，田弘茂是非常好的人選，總統蔡英文才會請田弘茂擔任海基會董事長，他非常樂觀其成，祝福田弘茂為兩岸帶來穩定和平。

據了解，田弘茂辦公室今天致電王金平辦公室，對王金平的祝福表示感謝。

此外，據了解，王金平與田弘茂兩人都會與民眾日報的友人定期聚會，因此不時會在聚會中碰面，而12日就有一場聚餐，兩人有機會在餐敘中相遇。1050905

(中央社)