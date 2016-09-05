G20中美官員爆衝突 陸媒：刻意炒作

美國總統歐巴馬從靠近空軍一號機尾的出口，而不是慣常的上方出口下機，在場也沒有紅毯迎接，專家認為，這種怠慢禮遇絕非無心之失，中國人不會犯這種錯。(圖/美聯社)

美國總統歐巴馬在本月3日飛抵杭州參加G20會議，不少外媒質疑中方對美有蓄意怠慢之嫌。對此，有陸媒引述知情人士消息，指當天事件是被外國過度解讀，其實至多是雙方思路不同衍伸的溝通問題而已。

近日發生了G20會議前的火爆插曲，源於於歐巴馬飛抵杭州沒走迎賓舷梯車下機，反而是從「空軍一號」的機腹小門出來，而且也沒有正式的紅地毯，此被質疑是中國接待方有意怠慢。

另外，美國安顧問蘇珊萊斯（Susan Rice）下機後欲穿越媒體隔離線，遭大陸安全人員阻止，而後發生口角。美方人員說：「這是我們的總統，我們的飛機。」陸方回嗆：「這是我們的國家！我們的機場！」

對於這些狀況，有陸媒出面闢謠，稱這是外國的刻意炒作、加油添醋。據一位外交領域知情人士消息，中國是有準備迎賓舷梯車的，但美方拒絕中國的安排，執意從機腹的小門出來。而即便如此，中方還是從機腹小門外到歐巴馬的豪車處鋪上了紅毯。

再說中美官員機場爭吵一事，其實中國安全人員阻止任意穿越隔離線是盡責的行為。雙方出現認知差異，頂多算是溝通衍伸的問題，若欲解釋為中方的態度霸道則是過度解讀。

美國出訪團的排場特別龐大，圖為歐巴馬一行車隊。(圖/CCTV)

歐巴馬也承認，相關爭議在於出訪團堅持接近記者群的原則與當地有所衝突。而且美國的隊伍特別龐大，一行包括飛機、直升機、汽車、隨行人等，的確會給主辦國造成不小壓力。

(中時電子報)