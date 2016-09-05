炫腹out of fashion！李冰冰「咬筷微笑」成時尚自拍新招

李冰冰是少數成功打進好萊塢的華人女星。（圖／本報系資料照）

流行往往都是一陣一陣！先前紅極一時「反手摸肚臍」、「A4腰」等「炫腹」時尚自拍退燒後，近期又出現了一個「新女神運動」，那就是咬著筷子露齒微笑，且若能完整「露出8顆牙齒才是國際標準笑容」，就連國際巨星李冰冰都在微博上傳美照，呼籲大家一同挑戰「笑容筷閃」！

李冰冰今日上傳一張咬筷自拍美照，笑說這是新流行的新口腔運動。（圖／取材自李冰冰微博）

李冰冰今日中午在微博上傳「咬筷」美照，表示：「據說咬著筷子校露八齒才是國際標準微笑～」，笑說這是「新口腔運動」，呼籲粉絲一同挑戰「笑容筷閃」，不少人看見後，紛紛留言誇讚李冰冰「怎樣都美」、「國際李」、「我就是那根筷子」，此外，更有不少人對這項運動躍躍欲試，盼能成功挑戰露出8齒，成為如李冰冰這樣的國際美女。

事實上，「咬筷子」自很早以前就是許多人練習微笑的招式，也是美姿美儀必上的課程，若同時在搭配站立、形體、走路等一系列的配套訓練，更能使自己體態趨近標準，這項流傳已久的自主訓練方式，由李冰冰帶頭「復出」，有望成為繼「反手摸肚臍」、「A4腰」等「炫腹」運動後，最新的流行自拍Pose。

(中時電子報)