賴清德訪美 參訪姊妹市聖荷西

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台南市長賴清德將於明天啟程訪美，行程主要參訪與台南締盟姊妹市將滿40週年的聖荷西市，還將拜會加州州長參選人江俊輝，預定14日返台。

台南市政府指出，台南市與聖荷西市於1977年4月簽訂姊妹市，兩市展開密切頻繁的各項交流。包括蘇南成、施治明、張燦鍙、許添財等幾任市長，都曾到聖荷西市參訪。

台南市政府指出，賴清德此行將親自邀請聖荷西市長於明年兩市締盟40週年之際，組團訪問台南。另外，還將參訪帕莎蒂娜市府、尼克森圖書館、聖荷西市會展中心及行動醫療車等市政建設。預定9月6日出發，9月14日返台。1050905

(中央社)