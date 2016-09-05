奧運射箭女團摘銅 協會獎金加好加滿
中華射箭女團在奧運奪銅，除了國光獎金，本屆還有彰銀加碼，銅牌可獲加碼的100萬元，這100萬元由女團3人平分，射箭協會今天宣布再加碼，讓3人都各領100萬元。
中華民國射箭協會今天召開2016亞洲盃射箭賽暨世界排名賽暨105年全國理事長盃射箭賽記者會，射箭協會理事長祝文宇宣布，讓女團的譚雅婷、林詩嘉與雷千瑩都能各領到新台幣100萬元。
女團選手之一的譚雅婷驚喜地說，「之前都不知道，很感謝理事長」。
依據國光體育獎章及獎助學金頒發辦法，奧運金牌獎助學金為2000萬元，銀牌和銅牌為700萬元和500萬元，本屆里約奧運也獲中華奧會主席林鴻道和彰化銀行大力相助，選手奪金，林鴻道加碼1000萬元，選手奪銀、銅，彰化銀行再贊助200萬元、100萬元。
歷經奧運大賽洗禮後，譚雅婷說，長期在國外征戰，最近把握時間陪伴家人，尤其特別想念家鄉的味道，「媽媽做的菜都好吃」。
2016亞洲盃射箭賽8日至13日在國立體育大學進行，也是2017年台北世界大學運動會的測試賽。
祝文宇表示，射箭很有機會在世大運爭取到獎牌，因此也向台北市政府爭取固定的射箭場，希望未來世大運射箭比賽在市中心，「如果奪牌機會大，放在市中心讓市民共同參與」。1050905
(中央社)
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