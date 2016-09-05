帕奧刀鋒運動員 德跳選金牌選手爭衛冕

德國「刀鋒跳遠選手」芮姆（Markus Rehm）未能如願參加里約奧運，他繼續前進帕拉林匹克運動會，爭取衛冕跳遠金牌。

28歲芮姆青少年時期從事滑水時發生意外，導致右腿截肢，他原本有意爭取參加里約夏季奧運，和其他一般選手一起競賽，但由於他的義肢可能讓他擁有優勢引發疑慮，他最後自行放棄。

國際田徑總會（IAAF）裁定芮姆要能證實他的碳纖義肢不會讓他在起跳時獲得更多衝力，不然不得參賽奧運。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）引述法新社報導，相關辯論從未有確定的答案，由於討論繼續拖延，芮姆7月只得放棄參加奧運的夢想。

芮姆個人最佳成績是2015年10月在杜哈創下的8.40公尺，成績足以在2012倫敦奧運和今年里約奧運奪冠。本屆奧運金牌韓德森（Jeff Henderson）成績為8.38公尺。

芮姆近日在里約說：「跳遠改變我很多，同時可讓很多人知道我們這些帕拉林匹克選手是很棒的運動員。」

他說：「我真的將自己推到極限，要在里約帕運跳出好成績，接近我創下的世界紀錄，或最好是甚至再更遠一些。」

芮姆2012年在倫敦帕奧F44類奪得金牌，並以7.35公尺打破當時世界紀錄；另在400公尺接力賽獲得銅牌。1050905

(中央社)