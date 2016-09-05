馬祖腸病毒疫情升溫 幼兒園增2班停課
馬祖地區腸病毒疫情升溫。介壽國中小附設幼兒園的銀河班（3至4歲）及藍天班（4至5歲）今天宣布停課7天，衛生局及校方持續監測疫情通報，各班實施體溫監測及加強環境消毒。
馬祖地區腸病毒疫情持續升溫，並新增2停課班級（介幼銀河、藍天）；衛生局及校方加強疫情監測通報，各班實施體溫監測及加強環境消毒，以對抗腸病毒疫情。
衛生局請家長注意個人及孩童衛生、養成勤洗手、生病在家休息等良好衛生習慣；幼童應多選擇戶外休閒活動，避免出入擁擠室內場所，減少與疑似病人接觸的機會，遠離疫病威脅。
衛生局再次提醒，腸病毒傳染力極強，民眾無論在家中或公共場所，都要落實良好個人衛生，保持正確勤洗手的好習慣，才能降低感染與傳播。學齡前嬰幼兒為重症的高危險群，腸病毒感染典型症狀為口腔、手掌、腳掌出現水泡、潰瘍，可能合併發燒症狀。
若幼童出現疑似症狀，應至醫院就醫，如經醫師診斷感染腸病毒時，應避免與其他幼兒接觸，以降低交叉感染的機會。
若出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，應儘速前往大醫院接受治療；相關資訊可至疾管署全球資訊網（http://www.cdc.gov.tw）「腸病毒專區」查詢，或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。1050905
(中央社)
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