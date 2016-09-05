澎管處推走動式觀光旅遊 服務零距離

我要評比

觀光局澎湖國家風景區管理處推出「走動式觀光旅遊」諮詢服務，將旅遊資訊服務延伸至戶外景點，讓遊客更加方便，營造友善觀光環境。

澎管處表示，「走動式觀光旅遊」諮詢服務，即起至10月底止，每天下午5時起至7時止，在馬公觀音亭濱海休憩園區辦理i-center行動旅服借問站，提供遊客旅遊摺頁索取、諮詢、路線引導、WIFI分享，為遊客直接提供零距離的服務。

澎管處除了走動旅遊諮詢外，還與澎湖自行車協會合作，在秋天最美麗的時段，安排有單車達人領騎等服務，除打造澎湖友善無礙的旅遊環境，更讓遊客有一個悠閒漫遊的回憶。1050905

(中央社)