蔡英文視察工研院 參觀創新產業研發

總統蔡英文5日在民進黨立法院總召柯建銘（右）的陪同下視察工業技術研究院，對工研院各研發單位的成果也豎起大姆指說讚。（陳育賢攝）

總統蔡英文5日在民進黨立法院總召柯建銘（右一）的陪同下視察工業技術研究院，仔細審視工研院各項研發成果。（陳育賢攝）

總統蔡英文5日下午在民進黨立院總召柯建銘的陪同下，視察工業技術研究院，並參觀快速充電鋁電池、奈米纖維濾膜及廢液晶螢幕變電鍍廢水處理材料等研發成果，蔡英文並豎起大姆指肯定工研院長期以來對台灣產業發展的貢獻。

總統蔡英文在對工研院同仁致詞時表示，她上周參加「台灣機器人與智慧化自動展」時，對於工研院展館的研磨拋光機器人印象深刻，過去她與彰化和美的水五金業者有些交流，她認為水五金產業是台灣最具有代表性的傳統產業之一。

如果水五金產業能夠集結產學研及政府等所有力量，升級成下個世代具有競爭力的產業，相信能成為傳統產業轉型的重要指標，也能鼓舞其他更多工業領域轉型發展。

蔡英文指出，在產業發展的同時，政府希望把資金引導到創新活動，鼓勵產業在尋找創新題材時也能回應民眾生活的需求，她舉例，把超高齡化、環境汙染等社會議題，視為產業創新的靈感來源，如此不僅可讓人民的生活越來越好，也能使社會永續發展。

對於工研院多年來的貢獻，蔡英文表示，工研院從催生本土的半導體產業發展到今日協助傳統產業升級轉型，一直扮演著台灣產業發展的堅實後盾，她豎起大姆指予以高度肯定。

她也期待工研院能夠繼續集結國內優秀團隊與企業，一起投入各種充滿想像力的研發工作，積極切入軟硬整合、系統整合及服務應用等高價值的供應鏈，為台灣產業建立長期性的競爭力。

(中時)