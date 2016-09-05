外傳秋後算帳 羽協駁斥報導子虛烏有

羽協秘書長蔡鴻鵬已辭職下台。（本報資料照）

里約奧運期間衍生出的羽球協會與贊助相關問題持續延燒，儘管羽協由理事長程俊琅道歉企圖止血，但後續話題不斷，今更有媒體拿出理監事會議上的錄音指控，羽協將針對相關人等秋後算帳，遭到羽協嚴厲駁斥，更發聲明指出，報導子虛烏有，是有心人士進行的「汙衊、攻擊式」烏龍爆料。

有爆料人士拿出羽協在8月23日進行的理監事會議錄音，向《自由時報》爆料，不具名的消息來源以及不掛名的新聞作者強調，羽協當天儘管由理事長出面低頭認錯，但根本做好準備秋後算帳，還拿出錄音佐證，僅掛「新聞中心」報導的新聞中指出，羽協秘書長蔡鴻鵬遭強力慰留，還會針對廖冠皓進行懲處，甚至還要狀告立委黃國書。

針對錄音外流，以及相關指控，羽協發出聲明稿，分4點說明如下，第一、有關土銀廖冠皓一事，本會早已於該報導前就與本人、家人及所屬球團達成共識，將把罰款還予廖員。第二、有關懲處球員、教練一事，本會根本沒有召開紀律委員會議之計畫，自無討論懲處可能。第三、 祕書長蔡鴻鵬「辭職已定案」，理事長程俊琅早已覓得新接任人選，將於 9 月份召開理監事會議認可通過。第四、 立法委員黃國書對台灣體育的關心與支持，本會不僅尊敬也尊重，更期待黃國書委員持續關注台灣體育。

羽協理事長程俊琅明年任期將滿，羽協即將進行改選，本次爆料雖看似奧運期間的贊助風波之延續，卻有針對羽協內部人事布局進行影響之嫌，尤其秘書長蔡鴻鵬原被視為競選下屆理事長的最有力人選，也讓羽協事務暗潮洶湧。

(中時電子報)