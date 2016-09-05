含氯洗潔劑訂殘留標準 違者最高罰300萬

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避免蔬果生菌引起食物中毒，不少業者會以含氯的清潔劑清洗生菜、鮮切水果等食品，但若未把氯沖乾淨恐誘發過敏。食藥署今預告相關草案，明定氯殘留濃度，違者最高罰300萬元。

衛福部食藥署食品組科長高怡婷今天表示，生菜沙拉、鮮切水果、生魚片等不再經加工的食品，因不再加熱處理，恐有生菌偏高疑慮，根據現行「食品用洗潔劑衛生標準」，業者可以食品用的含氯清潔劑清洗消毒。

高怡婷說，含氯洗潔劑可降低生菌含量，延長生菜、水果沙拉及生魚片等生食食品的保存期限，但使用後必須用大量清水清洗，避免殺菌劑「氯」殘留過量。

她表示，現行法令規定「總有效氯」不得高於1 ppm，遭外界質疑不夠明確，恐有檢驗疑慮，因此今天預告「食品用洗潔劑衛生標準」第5條草案，新增酸化亞氯酸鈉及二氧化氯殘留濃度規範為「氯酸鹽及亞氯酸鹽總和1 ppm以下」。

林口長庚醫院腎臟科主治醫師顏宗海表示，超商、賣場販售的生鮮沙拉及水果，之所以能擺放那麼久，都是靠著洗潔劑中的「氯」成分殺菌，業者如未將氯洗乾淨，民眾吃下肚恐對支氣管造成刺激，容易誘發氣喘等過敏反應。

顏宗海建議，民眾食用市售生菜沙拉、水果時，盡量再用開水洗過，避免氯殘留，而洗腎患者、末期肝硬化、化療中的癌症患者，飲食方面應多食用熟食，少吃生菜沙拉等生食，避免讓細菌及病菌有機可乘。

高怡婷說，該草案最快將於11月上路，屆時如發現業者生食食品的氯含量超標，將依「食品安全衛生管理法」要求限期改正，仍未改將開罰新台幣3萬至300萬元。1050905

(中央社)