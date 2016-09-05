澎縣：立場中立 確保博弈公投順暢舉行

澎湖縣長陳光復今天在縣務會議中，針對博弈公投將於10月15日舉行投票，要求相關選務人員全力配合選委會，務必確保公投順暢舉行，讓鄉親可以依自由意願做出選擇；而縣府立場就是中立。

陳光復在會中強調，對於博弈公投議題引發各界關注，公投是公民創制權的行使，任何人只要提案連署達到門檻，符合公投法規範均可提出，這已經不是個人要或不要、支持或不支持的問題，多元的民主社會價值就來自於彼此的觀點不同，但雙方仍能相互尊重，而縣府的立場就是中立。

陳光復也說，博弈過去投入公部門資源於特定立場的狀況，不能再發生，這樣的基調，會維持到10月15日過後。1050905

(中央社)