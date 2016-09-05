水庫集水區改列一級環境敏感 引民怨
營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」，集集攔河堰集水區改列第一級環境敏感地區，民眾認為政府未溝通、先斬後奏。
集集攔河堰集水區原屬第二級環境敏感地區，經內政部營建署今年5月19日修正「非都市土地開發審議作業規範」總編第9點規定後，集集攔河堰集水區改列為第一級環境敏感地區，區內土地開發受限制，影響範圍遍及集集、水里、魚池、信義、鹿谷、竹山。
南投縣政府今天邀集內政部營建署、經濟部水利署、水利署中區水資源局、民意代表、集集鎮公所、里長舉行說明會，由營建署、水利署說明劃定內容及如何協助土地開發等相關措施，縣府祕書長洪瑞智主持。
洪瑞智說，營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」，將各水庫集水區從二級改為第一級環境敏感地區，大幅影響全國民眾權益，卻未與民眾討論就定案，而南投擁好山好水，水源供下游彰化、雲林使用，此修正影響縣內大部分鄉鎮市開發。
洪瑞智說，此案影響層面甚廣，民眾權益也大受影響，呼籲有關單位在全國區域計畫的修正案送行政院核定時，納入「分區分級」管制，例如水庫附近範圍劃為第一級，其他為第二級，以符合民眾期待。
除集集攔河堰，縣內還有興建中的桶頭攔河堰、規劃開發的鳥嘴潭人工湖，若依修正標準，縣內13個鄉鎮市幾乎納入第一級環境敏感地區，嚴重影響縣政開發，縣府官員認為，南投為外縣市提供民生、工業水源，但開發卻受限制，很不公平；也有里長批評，政府事先未與居民溝通，簡直是先斬後奏。1050905
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。