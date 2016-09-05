水庫集水區改列一級環境敏感 引民怨

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營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」，集集攔河堰集水區改列第一級環境敏感地區，民眾認為政府未溝通、先斬後奏。

集集攔河堰集水區原屬第二級環境敏感地區，經內政部營建署今年5月19日修正「非都市土地開發審議作業規範」總編第9點規定後，集集攔河堰集水區改列為第一級環境敏感地區，區內土地開發受限制，影響範圍遍及集集、水里、魚池、信義、鹿谷、竹山。

南投縣政府今天邀集內政部營建署、經濟部水利署、水利署中區水資源局、民意代表、集集鎮公所、里長舉行說明會，由營建署、水利署說明劃定內容及如何協助土地開發等相關措施，縣府祕書長洪瑞智主持。

洪瑞智說，營建署修正「非都市土地開發審議作業規範」，將各水庫集水區從二級改為第一級環境敏感地區，大幅影響全國民眾權益，卻未與民眾討論就定案，而南投擁好山好水，水源供下游彰化、雲林使用，此修正影響縣內大部分鄉鎮市開發。

洪瑞智說，此案影響層面甚廣，民眾權益也大受影響，呼籲有關單位在全國區域計畫的修正案送行政院核定時，納入「分區分級」管制，例如水庫附近範圍劃為第一級，其他為第二級，以符合民眾期待。

除集集攔河堰，縣內還有興建中的桶頭攔河堰、規劃開發的鳥嘴潭人工湖，若依修正標準，縣內13個鄉鎮市幾乎納入第一級環境敏感地區，嚴重影響縣政開發，縣府官員認為，南投為外縣市提供民生、工業水源，但開發卻受限制，很不公平；也有里長批評，政府事先未與居民溝通，簡直是先斬後奏。1050905

(中央社)