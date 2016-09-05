魏靖儀與台絃 共譜南美洲音樂魔幻之旅

去年在比利時「伊莉莎白皇后國際小提琴比賽」得獎的台灣小提琴家魏靖儀（圖），22日將與台灣絃樂團合作在台北國家音樂廳，共舞探戈大師皮耶佐拉的南美洲「四季」。（台灣絃樂團提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月5日

去年在比利時「伊莉莎白皇后國際小提琴比賽」得獎的台灣小提琴家魏靖儀，22日將與台灣絃樂團合作，在台北國家音樂廳共舞探戈大師皮耶佐拉的南美洲「四季」。

20歲的台灣小提琴家魏靖儀，是繼胡乃元、曾耿元、陳銳與曾宇謙之後，又一在比利時「伊莉莎白皇后小提琴比賽」得獎的台灣籍小提琴家。

出生台南的魏靖儀，是台灣音樂班教育系統所培養出來的音樂新秀，高一就獲得第九屆台灣絃樂團小提琴比賽第一名，曾與台灣絃樂團於台北國家音樂廳，演出海頓C大調小提琴協奏曲，展現成熟的演奏技巧，與超齡的音樂天賦及感知。

負笈紐約茱莉亞音樂學院隔年，他就獲得2013年「湯瑪士與伊凡庫柏國際小提琴比賽」首獎及最佳觀眾獎，與美國五大樂團之一、歷史悠久的克里夫蘭管絃樂團，於賽佛倫斯音樂廳演出柴可夫斯基小提琴協奏曲，在國際樂壇上逐漸展露頭角，也獲得美國知名小提琴家吉爾．夏漢賞識，邀請加入世宗獨奏家樂團，在世界各地演出。

魏靖儀去年在比利時「伊莉莎白皇后國際小提琴比賽」得獎之後，台灣絃樂團力邀魏靖儀再次與台絃合作，9月4日先是在慕尼黑愛樂廳演出，9月22日則回到台北國家音樂廳，重現德國精彩演出。

這次演出的曲目包括19世紀法國作曲家蕭頌，以中世紀傳說為內容的「詩曲」，與20世紀知名的當代作曲家皮耶佐拉，以描述南半球季節變化所譜出的名作「四季」。1050905

(中央社)