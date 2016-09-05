立榮酷企鵝彩繪機 搶先進場直擊
全球首架酷企鵝彩繪機將在9月13日在台灣亮相，長榮集團今天公布酷企鵝機彩繪過程，由16名人員共同噴漆施工，完成的彩繪將於13日首航松山馬公。
繼長榮航空股份有限公司Hello Kitty彩繪後，長榮集團又有新創意，旗下立榮航空以愛耍酷、淘氣的酷企鵝為主題，打造立榮航空首架，也是全球第一架的酷企鵝彩繪機─度假機，預計9月13日亮相。
長榮集團下午邀請媒體在長榮航太拍攝酷企鵝度假機彩繪過程，工程師蕭泰龍表示，酷企鵝度假機圖案是由三麗鷗公司設計，由於ATR72-600機型較小，花朵、花瓣等細緻圖案在定位時必須更精準，也增添施工難度。
立榮團隊出動16名工作人員共同噴漆施工，估計得花2週時間，預定13日首航松山馬公航線，未來每天將往返2次，屆時機上的頭墊紙、清潔袋、紙杯、餐巾紙、濕紙巾及安全須知卡等也會有酷企鵝圖案。1050905
(中央社)
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