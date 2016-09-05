看世足有補眠假 企業創造悠活環境

在勞工團體為了爭取週休兩例、國定7天假走上街頭時，已經有企業老早就提供更好的休假制度，包含世足補眠假、慢性疾病假等，讓旗下員工兼顧生活與工作安排。?

勞動部今天舉行工作生活平衡獎頒獎典禮，頒獎給主動推動優於法令的友善員工措施制度等優良企業，表揚他們促進勞工福祉，創造勞資雙贏的局面。其中，巨鷗科技股份有限公司及一等一科技股份有限公司，都因提供員工友善休假等措施，獲得工作悠活獎章。?

每個人一天可以運用的時間只有24小時，巨鷗科技股份有限公司為了給旗下員工彈性安排工時、自在生活，特別優化給假制度，遇春節放年假不僅可以提早一天休假，避開壅塞交通，甚至也體恤員工想看世界盃足球賽總決賽的心情，特別給予世足補眠特別假，讓員工可以盡情瘋世足。

為了打造輕鬆舒壓的工作氛圍，一等一科技則在工作場域設計專屬特色工作室，免費的零食、咖啡一樣也不少，讓員工可以在工作時適時放鬆，享受工作樂趣。

此外，優於法令的創意給假，也是企業能夠獲得工作悠活獎章的原因之一。巨鷗科技提供慢性疾病員工「慢性疾病假」，每週有3天可以提早1.5小時下班；一等一科技提供有薪生日假、公益假、榮譽假等特殊假別，讓員工在工作期間能有生活小確幸。1050905

(中央社)