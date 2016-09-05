麗寶樂園轉型 跨足國道休息站明年初營運

「麗寶道之驛」將在明年第一季營運，日本PROD株式會社社長田中紘之（右）前往招商說明會，與園長王永豪（左）合影。（陳淑娥攝）

麗寶樂園將建置6千坪「麗寶道之驛」，免門票即可入場消費，堪稱「國道」超級休息站3.0。（陳淑娥攝）

麗寶Outlet Mall年底開幕，麗寶樂園渡假區版圖一一到位，屆時購物、休閒、美食、娛樂及住宿一應具全。（陳淑娥攝）

麗寶樂園園長王永豪（左）與日本PROD 株式會社田中紘之社長（右），在農特產品前合影。（陳淑娥攝）

麗寶樂園轉型跨產業，首創新型態「麗寶道之驛」休息站，預計引進50家店鋪，結合台中在地特色商品、中台灣農夫市集、4D 360度影音館，免收門票即可到場消費，強力吸引國道遊客目的性停留，預計年底試營運；麗寶樂園渡假區版圖逐步到位，屆時購物、休閒、美食、娛樂及住宿一應具全，可望帶動整體營收60億元。

麗寶樂園渡假區除擁有全台最大水陸雙樂園、福容大飯店外，眾人矚目的Outlet Mall將在年底正式營運，緊接著「麗寶道之驛」在明年第一季登場，今天招商說明會吸引全家、統一及OOGO電動車等眾多廠商前往了解，日本PROD株式會社田中紘之社長也到場。

園長王永豪表示，樂園位於台中后里區，為南來北往的交通樞紐，連結國道一號與三號，由國道一號至樂園僅3分鐘車程；此次跨國與日本BAC、PROD、RIC design等頂尖招商團隊聯手策畫，建置6千坪「麗寶道之驛」，免門票即可入場消費，擁有128間廁所，堪稱「國道」超級休息站3.0，有別於傳統的國道服務區，預估每年上看180~230萬人次。

而年底將營運的全台最大Outlet Mall，120個攤位進駐，引進國際精品品牌，擁有1千席次的景觀美食廣場，更獨創「寵物公園」舒展筋骨，遊客不用擔心毛小孩累了不開心，多元化的遊憩服務將領先同業。

眾所矚目的超級摩天輪，在明年第一季與「麗寶道之驛」正式營運，直徑120米、高度360米，可遠眺中央山脈與台灣海峽；F3國際級賽車場等多元休閒娛樂設施將相繼於年底開業，麗寶樂園渡假區版圖逐步一一到位，蓄勢待發，屆時人潮、車潮將不容小覷。

(中時)