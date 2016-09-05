麗寶樂園轉型 跨足國道休息站明年初營運
麗寶樂園轉型跨產業，首創新型態「麗寶道之驛」休息站，預計引進50家店鋪，結合台中在地特色商品、中台灣農夫市集、4D 360度影音館，免收門票即可到場消費，強力吸引國道遊客目的性停留，預計年底試營運；麗寶樂園渡假區版圖逐步到位，屆時購物、休閒、美食、娛樂及住宿一應具全，可望帶動整體營收60億元。
麗寶樂園渡假區除擁有全台最大水陸雙樂園、福容大飯店外，眾人矚目的Outlet Mall將在年底正式營運，緊接著「麗寶道之驛」在明年第一季登場，今天招商說明會吸引全家、統一及OOGO電動車等眾多廠商前往了解，日本PROD株式會社田中紘之社長也到場。
園長王永豪表示，樂園位於台中后里區，為南來北往的交通樞紐，連結國道一號與三號，由國道一號至樂園僅3分鐘車程；此次跨國與日本BAC、PROD、RIC design等頂尖招商團隊聯手策畫，建置6千坪「麗寶道之驛」，免門票即可入場消費，擁有128間廁所，堪稱「國道」超級休息站3.0，有別於傳統的國道服務區，預估每年上看180~230萬人次。
而年底將營運的全台最大Outlet Mall，120個攤位進駐，引進國際精品品牌，擁有1千席次的景觀美食廣場，更獨創「寵物公園」舒展筋骨，遊客不用擔心毛小孩累了不開心，多元化的遊憩服務將領先同業。
眾所矚目的超級摩天輪，在明年第一季與「麗寶道之驛」正式營運，直徑120米、高度360米，可遠眺中央山脈與台灣海峽；F3國際級賽車場等多元休閒娛樂設施將相繼於年底開業，麗寶樂園渡假區版圖逐步一一到位，蓄勢待發，屆時人潮、車潮將不容小覷。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。