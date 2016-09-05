親子瑜珈抬高高　小孩直呼「再來一次」

小朋友被舉起來時嚇得驚聲尖叫，習慣後反而直呼「還要再來一次！」（陳淑娥攝）

肌耐力訓練促進人體新陳代謝功能，讓親子揮汗享瘦又健康。（陳淑娥攝）

暑假窩在家吃吃喝喝，許多學子長胖了不少，童綜合醫院舉辦親子體重控制營，15組親子做瑜珈、訓練肌耐力，小朋友被爸媽舉起來時，有人怕得驚聲尖叫，習慣後反而笑得很開懷，直呼「還要再來一次！」

童綜合醫院與沙鹿悍龍運動空間合作，舉辦親子體重控制營－享瘦運動樂趣活動，由專業健身教練現場教學，讓大小朋友在安全空間、專業教學下，認識並學習運動的正確觀念。

首先進行親子瑜珈，內容有親子平衡支撐（父母用四肢抬起孩子）、互拉與背對伸展等，讓身體獲得最大的舒展，小朋友一開始被爸媽舉起來時，有的害怕到尖叫大喊，習慣後哈哈大叫，覺得很好玩，直呼「還要再來一次！」

接著進行肌耐力訓練，仰臥起坐、身蹲及伏地挺身等，促進人體新陳代謝功能，並消耗人體脂肪，讓親子共同揮汗享瘦又健康，在教練的帶領下，參加活動的親子都度過一個精實又歡樂的上午，也認識到運動真正的樂趣。

(中時)