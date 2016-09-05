北市動保檢舉獎金上路 最高9萬元

台北市動物保護處表示，今天起開始實施檢舉違反動保法獎金，民眾若檢舉非法販售犬隻、棄養或虐待寵物、地上放置捕獸夾等行為，可獲得最高新台幣9萬元檢舉獎金。

動保處表示，近年來動物保護意識提升，民眾勇於通報檢舉案件，但多因不願主動提供違法者姓名、地址，或錯誤認為檢舉案件蒐證工作需由政府人員執行，而與檢舉獎金擦身而過。

動保處說，為鼓勵社會大眾共同監督與蒐證，民眾若檢舉違反動物保護法行為，如非法販犬業者、宰殺或販售犬貓屠體、虐待動物、棄養動物及販賣違法寵物食品等，農委會將檢舉獎金額度調高至罰款的50%。

另外，台北市今天起實施「台北市檢舉違反動物保護法規案件獎金發放要點」，將檢舉獎金加碼，在罰鍰實收確定後，除了50%檢舉獎金，再加10%獎金，等於民眾最高可拿到罰鍰60%的獎金。但同一檢舉人，每年可領取獎金總額上限為20萬元。

動保處舉例，若民眾蒐證檢舉台北市非法經營犬隻繁殖場、買賣或寄養者，經動保處裁處罰緩10萬元時，檢舉民眾即可領取5萬元的檢舉獎金，市府收到罰款後，還可再領1萬元，檢舉獎金總額合計6萬元。

若民眾蒐證檢舉飼主棄養犬隻，飼主如遭動保處裁罰最高額15萬元罰鍰，檢舉民眾即可領取7萬5000再加1萬5000元，檢舉獎金總額9萬元；蒐證檢舉虐待動物重傷案件，施虐者遭動保處裁罰7萬5000元，檢舉民眾即可領取4萬5000元獎金。

此外，動保處表示，若民眾蒐證檢舉有人販賣、出租、出借及陳列獸夾，或是地主未將土地內獸夾排除、拆除或銷毀等行為，依據新發布獎金發放要點，檢舉人將可領取罰鍰實收金額的30%獎金。

該行為罰鍰為2萬元至10萬元，因此檢舉人可領取6000到3萬元獎金；如果是同業或職員檢舉，還可再領取20%額外獎金2萬，也就是合計最高可領5萬元。1050905

(中央社)