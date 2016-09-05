海倫凱勒激勵 視聽雙障生獲總統教育獎

「多重障礙讓我的人生充滿挑戰，也體會出不同生命意義」。2016年總統教育獎得主黃靖騰克服視、聽覺雙重障礙，奮發向上，今天與另名苗栗縣子弟張昌峻獲縣長徐耀昌接見表揚。

2016年總統教育獎得主黃靖騰、張昌峻分別為畢業於造橋國中、三灣國中的苗栗子弟，徐耀昌今天接見表揚，讚許兩人身處逆境仍堅毅向上的精神，期盼成為所有學子典範。

具視覺、聽覺雙重障礙的黃靖騰，自苗栗縣造橋國中、台北市啟明學校畢業，今年考取淡江大學中文系。他在學前即被診斷出嚴重弱視，小學3年級後又不明原因聽力受損，卻仍樂觀好學，作文、鋼琴都有傑出表現，是各類文學競賽常勝軍，曾獲「第18屆全國聽障國語文競賽」作文第一名、「第23屆視障者音樂節自由跨界類」學生組特別獎，課餘時間更加強琴藝與按摩技能，考取新竹縣和苗栗縣的街頭藝人證照。

黃靖騰從小喜歡音樂卻又擔心身體缺陷而無法學習，母親傅松英帶著兒子找到鋼琴老師，告訴他「只要努力，你也可以有好的表現」，更總以「海倫凱勒」的故事，鼓勵黃靖騰勇於樂觀接受「視、聽雙障」的身體缺陷，積極面對人生，追求自我成就。

苗栗縣視障巡迴輔導老師李文煥自國一起指導黃靖騰學點字。他說，視障者多仰賴聽力輔助，但黃靖騰左眼幾乎全盲、右眼視力也僅有0.01，聽力比視力情況更糟，原本一度擔心，結果「他不到1週就把點字背熟，超厲害！」

或許寧靜的世界讓他更能專注，學鋼琴也是如此，黃靖騰憑藉震動感覺、骨頭傳導和歇微殘留的聲音及手感記憶，不斷練習，終能彈奏出優美樂章。李文煥說，喜歡寫作、音樂的黃靖騰值得成為生命教育範例。

「多重障礙讓我的人生充滿挑戰，微弱視力讓我看不清眼前世界，模糊聽力讓我失去聽懂語言的能力，不論在生活或學習上，都必須面對許多挫折」，黃靖騰說，也因為這樣，他擁有不同的人生，才能體會不同的生命意義，感謝家人、老師和所有幫助過他的「貴人」，讓他有足夠力量突破障礙，未來希望更加努力，分享自身經驗，鼓勵更多人。

另一名總統教育獎得主是新移民子女、目前就讀新竹市成德高中的張昌峻，父親因受重傷無法工作，為了幫母親分擔家計，國中3年都在南庄老街打工賺取學費、生活費，學業、體育表現優異「允文允武」，曾拿下全國中等學校田徑錦標賽標槍第5名，更是學校棒球隊的靈魂人物，國中在校期間樂於幫助照顧班上3名身心障礙學生，獲全縣愛心學生表揚。

雖然家境辛苦，但張昌峻總沒忘記父母教他「做人做事要勤勞」，他也常告訴自己「雖然不能事事順利，但我可以事事盡力」。

苗栗縣長徐耀昌對於2名獲獎學子事蹟深受感動，期勉所有面臨逆境者，以此為典範，努力克服、學習，持續奮鬥不懈，創造不一樣的人生。1050905

(中央社)