教長：讓學生成為毒品絕緣體
教育部長潘文忠今天表示，國中反毒工作刻不容緩，學生可取得毒品的方式愈來愈容易，校園將與警政、衛生單位串起防護網，也加強個案追蹤，讓學生成為毒品絕緣體。
潘文忠說，以他以往在台中市基層執行的經驗為例，防制毒品必須從校園內外一起做起。青少年接觸毒品衍生的治安問題層出不窮，從校外獲得毒品的管道更高達9成。
紙風車劇團推動「台灣拯救浮士德計畫」，進入國中校園演出反毒劇「少年浮士德」，透過戲劇和孩子互動。
反毒劇今天下午在新北市板橋國中演出，潘文忠應邀致詞，並表示浮士德與魔鬼交易換回青春的內容，與青少年與毒品打交道是很類似的，「一時的好奇，將會終身遺憾。」一但染上毒癮，戒治的工作將更困難。
新北市教育局長龔雅雯表示，透過3D高科技及互動多媒體技術，透析毒品的真實樣貌，引領學生「識毒，不嗜毒」，這也是開學後，「友善校園週」的重點，讓學生因為模擬毒害，進而害怕毒品。
法務部主任秘書林秀蓮表示，全民必須面對愷他命是青少年吸食最多的毒品，因為型態多元，有混裝奶茶包、糖果、飲料等，法務部很高興有許多民間企業願意站出來參與反毒工作，希望寓教於樂。1050905
(中央社)
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