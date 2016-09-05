港泛民立法會選舉獲29席 增2席

我要評比

香港立法會的點票工作今天傍晚全部結束，70個議席中，泛民主派獲得29席，較上屆增添2席；建制派有41席，少了2席。

泛民在地方直選及功能界別選舉各增加了1席。

立法會有70個議席，其中35席由地方直選即分區一人一票選出，具民主意義；另外30席由代表行業利益的功能界別產生。

泛民一直批評功能界別選舉不符合民主意義，一向要求取消。

餘下5席由區議會（第二）功能界別產生。雖然它也被定義為功能界別，但5席都由不分區選舉產生，整個香港作為單一選區，由選民一人一票選出。

因此，循「超級區議會」當選的議員，其背後民意基礎龐大。

在本屆選舉中，泛民在功能界別選舉新增1席至7席，建制派則有23席；泛民在區議會（第二）功能界別保持3席，建制派也維持2席。1050905

(中央社)