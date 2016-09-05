締姊妹市 高雄市巴拿馬市簽約
高雄市長陳菊今天與巴拿馬市長布蘭頓（Jose Blandon）簽署姊妹市締結協議書約，巴拿馬市正式成為高雄市第29個姊妹市，同時宣示將在文化和經貿領域上進行實質的合作與交流。
兩市的締約儀式安排在可以盡覽高雄市海港的壽山LOVE觀景台，還搭配歌手表演巴拿馬民謠「愛的故事」，悠揚的音樂與多位國際城市代表的見證下，搭起友誼的橋梁。
外交部次長侯清山、巴拿馬駐台大使館大使馬締斯、港灣城市貴賓，包括馬爾地夫姊妹市馬列市長謝哈布（Mohamed Shihab）、法國馬賽市副市長博論（RolandBlum），以及明天將出席全球港灣城市會議的代表也受邀出席。
陳菊指出，巴拿馬是台灣在中南美洲極為重要的友邦國家，從總統蔡英文參加巴拿馬運河拓寬竣工典禮可見兩國交情深厚；希望未來彼此能夠在產業轉型議題上相互扶持；未來也會參酌巴拿馬的港灣發展、會展和金融、文化創等產業，增進交流合作。
兩市締結姊妹市選在「LOVE觀景台」舉行，布蘭頓用「愛情故事的開始」形容，他盼未來彼此在經貿和文化上有更多經驗分享與交流。
巴拿馬市即將建城500年，他說城市有開放的運河、商業貿易等，盼透過互動增進友誼。
布蘭頓表達對台灣從政女性的敬意，包括蔡總統、陳菊與議長康裕成都是優秀女性，他不禁為台灣女性感到驕傲，同時讚歎台灣追求自由、民主的發展努力不懈。
2016全球港灣城市論壇由高市府首次發起，6日起舉行3天，共有49個城市代表出席，其中有很多都是官方代表與會。1050905
(中央社)
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