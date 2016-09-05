徐若瑄出書 分享出道至今歷程

藝人徐若瑄（圖）經常在臉書秀出寶貝兒子Dalton超萌照，回想當初為了生子整整倒臥養胎142天，近日她把多年來的經歷出書，紀錄她的家庭、出道、事業、婚姻到為人母歷程。（時報文化提供）中央社記者鄭景雯傳真 105年9月5日

藝人徐若瑄經常在臉書秀出寶貝兒子Dalton超萌照，回想當初為了生子整整倒臥養胎142天，近日她把多年來的經歷出書，紀錄她的家庭、出道、事業、婚姻到為人母歷程。

徐若瑄從懷孕到育兒都成為百萬粉絲引頸期盼的話題，滿周歲的Dalton健康活潑的成長，不枉徐若瑄懷孕期間吃的苦、挨的針。

不過這也讓一向停不下來的「鋼鐵V」徐若瑄，總算有機會停下來展開一場「倒頭栽」旅程，讓她能以不同的角度，重新看待過往的人生。

臥床期間讓她萌生將26年來的經歷寫成一本書，獻給所有女人的念頭，這本記錄著她家庭、出道、事業、婚姻到為人母的「我的倒頭栽人生：從女孩14到女人40，鋼鐵V的勇敢筆記」，首度透露剛以少女隊身分踏進演藝圈時，才發現作為藝人最基本的跳舞唱歌，換她做來卻笑話不少。

不但跳起舞來同手同腳有嚴重的肢體障礙、唱歌發音和咬字老是不準，對徐若瑄來說，是很嚴重的致命傷，但她選擇，「做就對了！Never Say Never」，肢體障礙就努力練習、發音有口音，就拿起報紙卯起來狂唸矯正，將所有問題一一克服，過程多辛苦都不在乎，為了得到想要的結果，願意付出一切努力沒有回頭路。

而鮮為人知的是，至今她在上台表演前都還會嚴重失眠、胃痛、處在害怕影響表演品質的「上台恐懼」裡，一點都無法享受舞台的暢快感，但她可也沒因此放棄表演，拿出一貫的意志力和勇氣，密集的在演出前拚命排練，用充分的準備來減輕萬一因緊張而失常。

「我的倒頭栽人生」明天將在博客來、金石堂、誠品網路書店搶先開跑預購。徐若瑄也隨書附贈「鋼鐵V的健身課」別冊，分享她如何透過飲食和運動，迅速恢復身材。1050905

(中央社)