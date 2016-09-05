開車衝烏石港尋短 駕駛：為何要救我

我要評比

林姓男子今天疑因心情不佳，開車衝入宜蘭烏石港，之後被當地船員救起送醫。林男獲救後生命徵象雖穩定，但情緒激動，還向救難單位質問「為什麼要救我」？

宜蘭縣消防局下午約3時獲報，1部轎車衝入頭城烏石港遊客中心前方港內，相關救難單位立即前往搶救。

消防局說，轎車內的林姓男駕駛被當地賞鯨船船員救起後，生命徵象穩定、意識清楚，但情緒激動，已送醫治療。此外，噶瑪蘭救難協會經派潛水員下海查看後，已確認車內沒有其他受困民眾。

警消調查，林男今天疑因心情不好，邀友人外出聊天，當時車子就停在遊客中心碼頭附近，不料林男趁友人下車抽菸時，開車直衝港內。

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。1050905

(中央社)