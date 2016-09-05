舒淇婚後夫緣佳、運勢強 命理師斷「懷孕困難」

舒淇、馮德倫3日宣布閃婚。（圖／公關照）

相識20年的舒淇、馮德倫3日無預警宣告閃婚喜訊，除了甜蜜爆表的「結婚啟事」，同時也大方公開婚紗照，受到大批粉絲和藝人好友的祝福。知名命理師江嘉葉從面相分析兩人，稱婚姻必定幸福美滿，但有懷孕之困難。

從事命理研究20多年的江嘉葉說，馮德倫的鼻子高挺有氣息，可見是對感情專注之人，但人中稍弱，顯示他情緒較不穩定、容易受影響，故過去才經歷多段感情。另外，江嘉葉透露馮德倫對人重情重義、真誠付出，對朋友也是有求必應，因此造就極佳人緣。

個性直率爽快的舒淇，可謂是女中豪傑，「鼻子高聳，財庫飽滿，嘴型圓潤度稍不夠，屬晚婚型」，但從脣紅齒白的特性看來，很有夫緣，未來婚姻勢必能幸福。江嘉葉稱舒淇婚後運勢強，但稍弱的兩頰氣場顯示出她事業心不強，在公益方面則相當熱衷，除此之外，江嘉葉也提到舒淇子宮虛寒，可能較難懷孕，建議她找中醫調理身體。

(中時電子報)