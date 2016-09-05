舒淇婚後夫緣佳、運勢強 命理師斷「懷孕困難」
相識20年的舒淇、馮德倫3日無預警宣告閃婚喜訊，除了甜蜜爆表的「結婚啟事」，同時也大方公開婚紗照，受到大批粉絲和藝人好友的祝福。知名命理師江嘉葉從面相分析兩人，稱婚姻必定幸福美滿，但有懷孕之困難。
從事命理研究20多年的江嘉葉說，馮德倫的鼻子高挺有氣息，可見是對感情專注之人，但人中稍弱，顯示他情緒較不穩定、容易受影響，故過去才經歷多段感情。另外，江嘉葉透露馮德倫對人重情重義、真誠付出，對朋友也是有求必應，因此造就極佳人緣。
個性直率爽快的舒淇，可謂是女中豪傑，「鼻子高聳，財庫飽滿，嘴型圓潤度稍不夠，屬晚婚型」，但從脣紅齒白的特性看來，很有夫緣，未來婚姻勢必能幸福。江嘉葉稱舒淇婚後運勢強，但稍弱的兩頰氣場顯示出她事業心不強，在公益方面則相當熱衷，除此之外，江嘉葉也提到舒淇子宮虛寒，可能較難懷孕，建議她找中醫調理身體。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。