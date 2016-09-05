雙和醫院中風病房 引進多元照護輔具
世界中風日即將來臨，雙和醫院與台灣腦中風病友協會、中華行動安全照護協會合作，斥資數十萬在中風病房引進多元的照護輔具，不僅提升中風病人照護及復健治療的品質，同時保護病人尊嚴，減輕照護者身心的負擔。
台灣每年約有1萬7000人因中風而導致日常生活失能，是成人殘障的第一主因，更是使用健保資源前3名的疾病；不少家屬在照護過程中反而讓病人二次傷害，因此照護過程中如果能使用適當的輔具協助，將事半功倍，讓病人有被尊重感，照顧者更輕鬆。
雙和醫院神經科醫師陳龍指出，中風復健的黃金復原期是前3個月，但隨著人口結構老化，年輕人去上班，只能由家中老人照顧病人，而平常的照顧、翻身、餵食、搬運對高齡照護者帶來不小的身心靈的負擔，更限制了中風病人本身的復健意願。
雙和醫院中風病房引進的移位機，就能移動到各病房，以懸吊方式穩定的將病人從床上移至輪椅，無須靠人力搬動，讓家屬及照護員都減輕許多體力負擔，照護過程更加安全有品質。
雙和醫院指出，10月2日將和衛生局、灣腦中風病友協會合作，在新北市民廣場舉辦「2016世界中風日」宣導暨園遊會，活動不僅有寓教於樂的闖關遊戲、衛教講座及有獎徵答等，另提供病人及家屬輔具運用、飲食及生活習慣等資訊諮詢服務，歡迎民眾踴躍參加。
(中時)
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