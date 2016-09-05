手扶梯變身伸展台 新光三越秋冬服裝秀登場
迎戰即將到來的百貨周年慶，全省百貨店王新光三越台中店9日起匯集28個國際品牌，展開19場「秋冬國際服裝秀」；另，該店也進行開店16年來最大規模改裝，引進120家時尚、運動、潮流品牌，以引領消費時尚。
新光三越國際服裝秀年以「時尚遊樂園」為主題，5日特別將1F大門口手扶梯變成為時尚伸展台，邀請凱渥名模林葦茹、李曉涵一同替新光三越國際服裝秀造勢。
秋冬國際服裝秀一向是新光台中店重頭戲，今年更是中部唯一，參與的品牌包括SWAROVSKI、MaxMara 及ANNA SUI等28個國際品牌，其中Endless Jewelry此次於中部首辦發表會，特邀隋棠擔任貴賓出席。
這19場服裝秀採消費滿額贈票，即日起至18日止，單日全館消費累計滿3000元，即可兌換入場券兩張。此次台中國家歌劇院獨家與新光三越台中中港店合作，只要觀賞首兩日服裝秀場次，就有機會可以到台中國家歌劇院欣賞經典歌劇－「萊茵黃金」入場門票，最撼動人心的藝術饗宴及國際時尚新動態，一同登場。
而除了秋冬服裝秀展演外，新光三越台中店今秋更是進行始無前例的改裝，引進時尚、潮流、運動超過120家品牌專櫃，包括具有特色的嘴唇手拿包品牌LULU GUINNESS，還有TAS引進蔡依林也愛的Vita Fede手環，每個女人絕對都要擁有的YSL唇膏、橫跨街頭與時尚的FRED PERRY、時尚童裝品牌Polo Ralph Lauren等新品牌。
(中時)
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