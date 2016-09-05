G20閉幕 習：各國反對貿易保護主義
杭州G20峰會今天(5日)下午閉幕，習近平出席致辭並總結五大成果，表示同與會各國領袖一致同意反對貿易保護主義。
綜合外電報導稱，習近平表示，各國反對貿易保護主義、決心阻止全球貿易下滑，各國應從長遠政策來看宏觀經濟，而不是短視近利。總得來說，表示這次會議取共取得五個重大收穫：
成果一，決心為世界經濟指明方向、規劃路徑。
成果二，決心創新增長方式，為世界經濟注入新活力。事實告訴我們，單純依靠財政和貨幣政策的老路走不通。我們一致通過了20國集團創新增長藍圖。
成果三，決心完善全球經濟金融治理。這是二十國集團的一面旗幟，今年取得了新的進展。中國將建立國際稅收政策研究中心，做出自身貢獻。並加強反腐敗國際合作，讓腐敗分子在二十國集團乃至更大範圍無處藏身。
成果四，決心重振國際貿易和投資這兩大引擎，加大20國集團貿易和投資建設。
成果五，決心推動包容和聯動式發展，讓20國集團成果惠及全球。
(中時電子報)
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