別小看牙周病 36歲工程師牙全爛光
全口無牙非老年人專利，一名36歲竹科工程師，罹患牙周病卻置之不理，整口牙幾乎爛光，三餐也只能吃稀飯配豆漿，嚴重口臭更讓他不敢開口說話，長期戴口罩度日。
收治病例的牙醫師鍾泰豐今天受訪時表示，該工程師因自體免疫能力較弱，從國中開始就出現刷牙流血等牙周病初期徵兆，但他認為影響不大，放任病情繼續惡化，直到牙齒開始搖晃、冒膿，甚至無法吃固體食物，嚴重口臭也影響到社交生活，才決定求助牙醫植牙。
鍾泰豐說，造成牙周病的原因很多，包括免疫力不足、口腔清潔習慣不好、愛吃硬的食物等都是可能因素，初期會出現刷牙流血、口腔有異味、牙齦腫起來等症狀，只要及早治療洗牙並刮除牙結石等都能治癒。
他強調，牙周病無法像感冒一樣，無法透過免疫系統自行治癒，如因害怕看牙醫、認為牙齒還能用就好等原因延誤治療，只會讓症狀越來越嚴重，導致缺牙甚至全口無牙。
鍾泰豐表示，臨床觀察發現，全口無牙、缺牙已非老年人專利，很多年輕人也因牙周病、嚴重蛀牙、磨牙、就醫恐懼症等原因掉牙，建議民眾至少半年給牙醫師洗牙、檢查一次，不可輕忽。1050905
(中央社)
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