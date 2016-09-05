通緝犯騙財騙色 盜女友家中720萬逃逸
台北市一名26歲洪姓通緝犯，日前在網路上認識萬華區一名許女，雙方熱戀後，男子趁機潛入女子家中竊走保險箱新台幣720萬元現金，台北市警察局萬華分局今天清晨將他逮捕歸案。
萬華警分局偵查隊指出，這名因詐欺遭通緝的洪男，在網路上結識萬華區這名女子，深交後發現女子的父親是豆干批發大盤商，在家中的保管箱存有大筆現金，且多次以男友身分前往許女家中拜會父母。
洪男聲稱自己從事業務工作，許女不疑有他快速墜入情網，沒想到許女上個月與家人外出工作時，洪男潛入女子家中，並竊取保險箱中720萬元鉅款後逃逸，期間還向許女強調「只是去出差」。
警方表示，許女的家人回家後發現鉅款不翼而飛立刻報警，警方調閱監視器後懷疑洪男涉有重嫌，今天清晨2時許將他逮捕，他到案時許女仍不可置信，頻頻護著洪男，強調「他只是去出差而已」。
警方訊後依竊盜罪、強制性交等罪嫌，將他移送台北地檢署偵辦，也呼籲家長應多注意孩童言行，勿輕信網友說詞，造成憾事。1050905
(中央社)
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