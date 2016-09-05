富邦買下義大 林華韋：協助提升戰力

台體大校長林華韋將全力協助富邦新球隊。（圖／台灣棒球名人堂協會）

台灣體育大學棒球隊於1992年接受富邦文教基金會贊助，掛名為「富邦公牛隊」，20多年來保持良好關係，如今公牛隊要多出1支職棒球隊，台體大校長林華韋表示：「將會關心這支球隊、提供必要的協助。」

台體大的富邦公牛隊會不會因為有了職棒球隊而生變？林華韋指出，這是學校與富邦長期合作的方向，學校的富邦公牛球隊不會有變化。」

富邦買下中職義大球團，將會與台體大有更多的結合，包括台體大棒球場的使用，還有學校的棒球專業研究、科學研究等，林華韋表示：「這些可以讓球隊運作達到最好的效果，如果球隊有需要，學校一定全力協助。」

至於台體大棒球隊球員有沒有直通職棒的「直達車」？林校長認為，職棒講求實力，未來中職的富邦球隊雖然會給學生球員有歸屬感，不過，還是以職棒球隊的實際需求為主要考量。」

(中時電子報)