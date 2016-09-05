G20 習：各國反對貿易保護主義

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習近平主席出席記者會，向中外記者介紹峰會取得的重要成果和會議情況。（圖／中國網）

大陸國家主席習近平今晚在杭州向中外記者介紹這次G20峰会取得的重要成果和會議情況時表示，與會各國領袖一致同意反對貿易保護主義。

外電報導稱，習近平表示，各國反對貿易保護主義、決心阻止全球貿易下滑，各國應從長遠政策來看宏觀經濟，而不是短視近利。

(集團連線報導)