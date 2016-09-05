首屆亞洲大學女籃賽 泰山體育館開打
第1屆亞洲大學女籃錦標賽今天召開記者會，宣布賽事6日至11日在泰山體育館開打，地主中華隊以台北世大運培訓隊迎戰，將與中國大陸、韓、泰、港、蒙、澳爭取最高榮耀。
中華民國大專院校體育總會表示，8月落幕的威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽女籃賽，世大運培訓隊化身中華白隊出戰，最後以第5名作收。
瓊斯盃結束後，世大運培訓隊前往日本移地訓練，分別跟當地職業隊TOYOTA BOSHUKO、DENSO IRIS和WINGS打友誼賽，回台後持續投入培訓、調整。
亞大女籃賽中華隊陣容有，領隊馬樹秀、總教練鄭慧芸、教練錢薇娟、梁嘉音、傅姿伶與技術顧問華格納（Ken Wagner）。
選手為，楊晴（原名楊蓉）、韓雅恩、黃鈴娟、黃柔甄、徐玉蓮、羅蘋、黃湘婷、王維琳、陳晏宇、陳亭羽、朱育勤、黃郁婷。
本次賽事共7隊參加，預賽採2組分組循環，地主中華與蒙古、香港、中國大陸在A組，澳門、泰國與韓國為B組，各取前2名晉級4強，觀眾可至現場索票免費入場。1050905
(中央社)
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