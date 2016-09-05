義大轉手後職務？ 葉君璋：尊重新公司安排
富邦金控幾乎確定接手義大犀牛，後續的人事佈局也已在進行中，新球隊的領隊和總教練人選逐漸浮上檯面，傳言富邦入主後，義大總教練葉君璋有可能轉任球團其他職務，對此他表示，自己還沒接到通知，一切也都尊重新公司的計劃。
中職會長吳志揚5日證實，富邦接手義大只差簽約的最後階段，而未來的球隊總教練人選，有可能由葉君璋繼續留任，另外包括前中職顧問郭源治、前中信兄弟總教練謝長亨都是可能的人選。
葉君璋2014年底和義大簽下3年約，合約至明年底到期，2018年他還能自行選擇要不要在留下，他最初擔任球隊副領隊，去年6月起接下義大總教練兵符。他提到，雖然不是義大接手的4年都待在球隊，但帶了2年，「當然有革命情感」。
外傳富邦入主後，葉君璋若沒續任總教練，也可能會轉任領隊或其他職位，對於新公司的人事安排，葉君璋坦言自己都還未有相關接觸，一切尊重新公司計劃，不會因個人而造成未來公司困擾。「我現在的想法很簡單，就是顧好球隊戰績，打進總冠軍賽。」
至於富邦接手後的領隊人選，據傳可能由富邦「小老闆」，也是現任富邦育樂總經理的蔡承儒出任，另外被點名可能的人選還包括前中職秘書長陳俊池、知名球評袁定文。
(中時電子報)
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