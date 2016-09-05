寧波前市長違規用公務車 往返500公里接送理髮師

中共中紀委5日通報了浙江省寧波市前市委副書記、市長盧子躍違規出入私人會所、違規使用公務用車、享樂奢靡等問題。盧子躍多次派公務車從金華接理髮師到寧波為其理髮，往返500公里。

《京華時報》報導，2013年至2015年，盧子躍多次到杭州市西湖邊的私人會所違規接受宴請。2014年8月以來，盧子躍多次安排公務用車接送浙江省金華市的理髮師，往返500公里，到寧波市專門為其理髮。

(旺報)