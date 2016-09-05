力霸虛偽交易 王令楣另遭起訴

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前力霸董事長王令楣被控擔任力霸總經理期間，受父親王又曾指使，涉嫌在購買大宗穀物的項目上，與子公司進行虛偽交易，致使力霸公司蒙受損失，台北地檢署今依背信罪起訴王令楣。

台灣高等法院審理力霸案期間，發現王令楣、王令一涉及其中部分虛偽交易，但未遭檢察官起訴，台灣高檢署去年將此部分發交北檢偵辦。

北檢今日偵結，起訴王令楣，王令一則獲不起訴。

(中時)