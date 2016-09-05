陳妤滾床許光漢吸睛 刷新最高收視

「植劇場」系列「戀愛沙塵暴」上周播出陳妤與許光漢床戲，導演擺脫純愛手法拍攝，要劇中酒後亂性的陳妤主動對許光漢撕衣脫褲，辛辣劇情果然吸睛，刷新播出以來最高收視。

新生代演員陳妤與許光漢，為了「戀愛沙塵暴」兩人都獻出螢幕初吻，上週更大膽挑戰床戲。戲外的陳妤拍攝當下為了入戲，特別詢問導演是否能喝點酒來紓壓，她說，「這場床戲要有一點失控的感覺，喝了一杯後果然有種放鬆的狀態。」

剛出道就面對床戲考驗的陳妤坦言，這場床戲動作特多，而且都是她主動，內心有些「驚心動魄」，最怕媽媽看到後問「怎麼可以讓全世界看到。」一同對戲的許光漢則得穿上小內褲上陣，秀出精瘦身材，讓他直說「很不好意思」。

兩人在劇中原先不對盤，但相處之下逐漸擦出曖昧火花，讓觀眾十分期待後續感情發展。網友評論中，除了認為他們很速配外，也肯定兩人的表演，有網友認為「兩人雖是新人，但演出卻不生澀。」上週播出陳妤與許光漢的床戲，辛辣劇情吸睛，總收視人口共57萬，為播出以來最高。1050905

(中央社)