《屍速列車》票房破億 孔劉《密探》接著上
孔劉主演的韓國強片《屍速列車》在台上映後好評不斷，票房數字更是驚人。片商車庫娛樂統計，全台首周周末票房總合突破1億，數字還在不斷飆漲。除了台北市影迷貢獻2600萬，中南部迴響意外熱烈，連屏東電影院都幾乎場場客滿，人潮堪比賀歲片。
《屍速》除了輕鬆登上台灣韓片賣座冠軍，也成為台灣非好萊塢英語電影歷史開票第三名，僅次於國片《賽德克•巴萊》、《那些年，我們一起追的女孩》。同類型的好萊塢喪屍片《末日之戰》同樣不是對手，首四日票房紀錄已被《屍速》超越。
《屍速》熱映也讓主角孔劉、馬東石等人在台人氣大漲。另有片商趁勢引進孔劉另一部新片《密探》，希望延續《屍》片的票房氣勢。《密探》描述1920年代末期，朝鮮被日本統治期間，境內抗日行動遍地開花，孔劉飾演愛國的熱血份子，領導抗日組織，與日本的特務單位諜對諜。《密探》將代表韓國角逐2017年奧斯卡最佳外語片，11月4日在台上映。
(中時)
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