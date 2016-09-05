大坑10號步道修繕 6日起平日管制進出

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大坑10號步道90及650公尺處修繕6日起平日管制進出假日開放！（陳世宗攝）

中部民眾熱門的登山景點大坑10號步道，部分木質施耗損快，台中市風景區管理所指出，該所持續修繕確保登山民眾安全，今年度因步道里程90公尺及650公尺兩處周邊部分階梯踏板損壞及扶手支柱腐朽，將自6日起至9月30日止辦理修繕工程，平日周一至周五施工，禁止進入。

大坑10號步道全長約1200公尺，入口由北屯區東山路轉入經補路，位於農夫市集旁，與地震公園相距不遠，連結9號及9-1號步道形成環狀登山路線，通往觀音亭休息區；另與6號步道相通，形成1日遊登山路網，是中市大坑風景特定區最熱門路線。

台中市風景區管理所表示，大坑10號步道近年來持續進行修繕，里程550公尺至750公尺範圍、里程750公尺至950公尺範圍都已陸續完成；今年度則修繕里程90公尺及650公尺兩處的相關設施，預計木棧道平日周一至周五進行施工，將封閉管制民眾進出，週六至週日仍開放通行。

風管所強調，大坑10號步道封閉期間，將於步道出入口處設置警示圍欄及張貼公告，請民眾勿強行通過，以免發生危險，往來觀音亭及農夫市集遊客請由9號或9-1號步道上下山。

(中時)