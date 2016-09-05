大坑10號步道修繕 6日起平日管制進出
中部民眾熱門的登山景點大坑10號步道，部分木質施耗損快，台中市風景區管理所指出，該所持續修繕確保登山民眾安全，今年度因步道里程90公尺及650公尺兩處周邊部分階梯踏板損壞及扶手支柱腐朽，將自6日起至9月30日止辦理修繕工程，平日周一至周五施工，禁止進入。
大坑10號步道全長約1200公尺，入口由北屯區東山路轉入經補路，位於農夫市集旁，與地震公園相距不遠，連結9號及9-1號步道形成環狀登山路線，通往觀音亭休息區；另與6號步道相通，形成1日遊登山路網，是中市大坑風景特定區最熱門路線。
台中市風景區管理所表示，大坑10號步道近年來持續進行修繕，里程550公尺至750公尺範圍、里程750公尺至950公尺範圍都已陸續完成；今年度則修繕里程90公尺及650公尺兩處的相關設施，預計木棧道平日周一至周五進行施工，將封閉管制民眾進出，週六至週日仍開放通行。
風管所強調，大坑10號步道封閉期間，將於步道出入口處設置警示圍欄及張貼公告，請民眾勿強行通過，以免發生危險，往來觀音亭及農夫市集遊客請由9號或9-1號步道上下山。
(中時)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。