繼德法之後 比利時籲暫停美歐自貿協商

繼德國、法國之後，比利時總理米歇爾也表示，鑑於歐洲聯盟與美國有關跨大西洋貿易及投資夥伴協定（TTIP）無法在就業與成長間取得平衡，談判應該暫時停止。

德國副總理兼經濟部長嘉布瑞爾（Sigmar Gabriel）日前表示，跨大西洋貿易及投資夥伴協定的談判基本上已告失敗。法國對外貿易國務秘書菲克爾（MatthiasFekl）也表示，法國將要求歐盟執行委員會停止磋商歐盟和美國之間的大規模貿易協議。

雖然嘉布瑞爾的說法遭到總理梅克爾（Angela Merkel）發言人否認是政府立場，認為美歐自貿協定仍有成功機會，歐盟執委會也表示相關協商仍在進行，並未破局，但歐盟會員國對美歐自貿協定的疑慮確實升高。

米歇爾（Charles Michel）對比利時迴聲報（L’Echo）表示，美歐自貿協定必須確保歐洲的成長與就業，但目前看來卻不是這樣。在這樣的情況下，他傾向暫時停止協商，因為美國正在進行總統大選，或許之後再重啟談判。

對於越來越多會員國表達對美歐自貿協定的疑慮，歐盟執委會仍不打算暫停協商。正在杭州參加20國集團（G20）峰會的歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）就重申會繼續與美國的自由貿易協商。

主管經濟、財政與稅務、關稅事務的法國籍歐盟執行委員莫斯柯維奇（Pierre Moscovici）也表示，法國要求暫停美歐自貿協定協商的要求並不適當，中止談判並非理性作法，但應該拉高歐盟的要求。不過他也坦言，美歐自貿協定談判過程艱鉅。1050905

(中央社)