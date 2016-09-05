南京明城牆650歲生日 見證石頭城興衰變遷

9月5日是南京明城牆650歲生日。作為世界上最長、保存原真性最好、現存最高的城市城牆，明城牆不但見證了石頭城的興衰變遷，更是南京城的文化座標，也開展了新生命。

「20多年了，我一直用鏡頭記錄明城牆的歷史變遷。」在南京明城牆650年攝影大賽優秀作品展上，攝影愛好者谷昌旺表示，此次作品展彙集了1.2萬張作品，吸引數萬市民前來參觀。南京明城牆首屆全球華語詩詞創作大賽、明代海外回流文物展……這些豐富多彩的文化活動，讓650歲的城牆也活潑了起來。

在過去的600多年裡，南京城牆一直是孤零零地靜靜站在那裡，但現在不同了，城牆上不但可以掛巨幅春聯，還有運動會在城牆上登場，甚至2014年，城牆上投影播放世界盃，成為大陸最大最獨特的看球螢幕。

2014年，南京城牆保護管理中心利用城牆現有內部空間，在城牆「肚子裡」開設了7個「城牆書吧」。南京老地圖、地方誌在這裡應有盡有，充滿濃厚的「南京味」。

「傳承才是真正的保護，明城牆蘊含豐富的文化內涵，待人挖掘、利用、傳承。」明城牆專家楊國慶表示，2014年，城牆終於從靜態的「全國重點文物單位」轉變為可以傳承利用的「文化遺產」，此一變革讓城牆的利用有了很大轉變，因為文物保護與文化遺產的保護不同，文化遺產保護更注重對文物的傳承與利用，這也是讓城牆「活起來」的主因。

2014年起，保護理念從單一的城牆本體保護開始向全方位、立體化的保護邁進。先後完成標營門以南等多段城牆，並對城牆本體不造成傷害的基礎上進行適當開發與利用，讓「老城牆走新路」。

在給明城牆過生日時，南京也沒忘記明城牆的保護還有兩個問題有待解決。一是城牆周邊有太多的大樹遮住了城牆，樹根也對城牆根基造成破壞。二是中華門城樓在日軍侵華時期毀壞，至今尚未修繕。南京市已著手規畫。

(旺報)