大陸8城市明城牆申遺 2019年揭曉
南京城牆不但是650年的歷史記憶，更已成為超級的觀光景點。明城牆在西安、太原等許多個大陸城市，早已形成特有象徵意義，其中多個城市並展開聯合申遺，預計2019年會有結論。
花了一番大功夫修繕的南京城牆，在不同的城牆段，有的免費，有的則從20元（人民幣，下同）起跳，既控制了遊客人數，也讓保護和利用相輔相成，更能長長久久。
除了南京城牆，同屬明城牆的西安城牆也是大大有名，幾乎和南京明城牆平起平坐。就在8月底，新絲路模特兒大賽登場，來自全球的佳麗在西安亮相，背景就是明城牆。只要是在西安的大型活動，城牆永遠是無法替代的主角。
山西太原城牆修繕工程也在積極進行，工程主體明太原縣城位於晉陽古城核心區，是太原歷史文化名城規畫中確定保護的歷史文化街區之一，太原市正在修復明太原縣城，並計畫在周邊修建護城河，並打造園林景觀。
從古蹟保護走向觀光後，大陸的明城牆又再往前推進一步，開始申遺。目前由南京、西安、荊州、襄陽、臨海、壽縣、興城、鳳陽8個城市組成。這8個城市的城牆，分別代表了大陸明清時期國都京師和地方州府的城牆。申遺專案申報文本通過後，大陸國家文物局將派專家考察，再將申報文本提交給聯合國教科文組織。
(旺報)
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